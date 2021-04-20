المعارض الروسي نافالني يواصل إضرابه عن الطعام داخل مستشفى السجن

قال أحد حلفاء أليكسي نافالني إن المعارض الروسي المحتجز يواصل إضرابه عن الطعام وذلك بعد أن نقلته السلطات إلى إحدى مستشفيات السجون.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إضراب نافالني يأتي في الوقت الذي هددت فيه الولايات المتحدة الأمريكية موسكو بمواجهة "عواقب" غير محددة في حالة وفاة المعارض الروسي.

وقال ليونيد فولكوف، أقرب مساعدي نافالني، مساء اليوم الإثنين عبر تطبيق "تليجرام"، نقلاً عن محامين تمكنوا من زيارة المعارض الروسي البارز لبضع دقائق: "ما زالوا لا يسمحون للأطباء المدنيين برؤيته، إنه لا يوقف إضرابه عن الطعام".

ويضرب نافالني، البالغ من العمر 44 عاما، عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بتقديم رعاية طبية خارج السجن لعلاجه من آلام حادة في الظهر والقدم يعاني منها منذ احتجازه أوائل هذا العام.

وقال الفرع المحلي لمصلحة السجون الاتحادية في بيان على الإنترنت إنه في حالة مطمئنة ووافق على "العلاج بالفيتامينات" بعد نقله إلى المستشفى.

وأصبحت حالة السياسي المعارض أحدث نقاط الخلاف في التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب.

وتضغط الولايات المتحدة وأوروبا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضمان تقديم الرعاية الطبية المناسبة لنافالني ، بعد أن حذر مساعدون في نهاية الأسبوع من أنه قد يكون على بعد أيام فقط من الموت.

وقد دعا أنصار نافالني إلى احتجاجات في جميع أنحاء روسيا في 21 أبريل، وهو اليوم الذي من المقرر أن يلقي فيه بوتين خطابه السنوي عن حالة الأمة ، للضغط من أجل إطلاق سراحه.