كازاخستان تعتزم زيادة المسحوبات المستهدفة من أموال صندوق النفط

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قال وزير الاقتصاد الكازاخستاني أسيت إيرجاليف، أمام اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم زيادة المسحوبات المستهدفة من الصندوق الوطني (صندوق عائدات النفط في كازاخستان) بمقدار 850 مليار تينجي (حوالي ملياري دولار) إلى 1.85 تريليون تينجي (حوالي 4.3 مليار دولار) خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الاقتصاد القول إن معدل عجز الميزانية المتوقع للعام الحالي سيظل عند مستوى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب مشروع ميزانية كازاخستان للعام الحالي تتوقع الحكومة أن تكون أسعار النفط العالمية في حدود 50 دولارا للبرميل.

كانت الحكومة عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي لزيادتها بمقدار 30 نقطة أساس ليصبح معدل النمو المتوقع 3.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب بيانات البنك المركزي الكازاخستاني، وصل إجمالي أصول الصندوق الوطني بنهاية الشهر الماضي إلى 57.1 مليار دولار.