 جوتيريش يرغب في زيارة موسكو وكييف في محاولة لوقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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جوتيريش يرغب في زيارة موسكو وكييف في محاولة لوقف إطلاق النار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 9:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 9:48 م

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رغبته في زيارة موسكو وكييف للمساعدة في تسهيل التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش إن الأمين العام أرسل خطابات إلى بعثتي الأمم المتحدة في روسيا وأوكرانيا يخطرهما بزيارته لكل من "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين في موسكو والرئيس (الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي في كييف".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن بدء وقف لإطلاق النار غدا الخميس من شأنه أن يمنح المدنيين فرصة لمغادرة المناطق المتنازع عليها.

وأضاف أن منظمات الإغاثة قد توفر دعما لإنقاذ الأرواح في المناطق المتأثرة بشكل خاص مثل ماريوبول وخيرسون ودونيتسك.

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