شدد المخرج هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، على أهمية السينما كأحد القوى الناعمة المضيئة في نشر الوعي الثقافي والفني في ربوع مصر، لذا وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بأن تعود السينما إلى المحافظات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة هي المسؤولة عن تنفيذ مشروع «سينما الشعب»، مشيرًا إلى أنه تم البدء في العمل على عدة مواقع، وهي المجهزة للافتتاح حاليًا، وعددها خمسة.

وأوضح أن هذه المواقع موجودة في الإسكندرية والسادات وشبين الكوم وقنا، مضيفًا أنه تمت مراعاة المحافظة على الأنشطة الفنية والثقافية كافة إلى جانب السينما، ليكون هناك قدرة على تقديم المسرح والسينما معًا.

وذكر أن المرحلة الثانية ستبدأ بعد عيد الفطر، في مناطق: دسوق، كفر الشيخ، سيوة، وإدفو، لافتًا إلى أن الوزيرة إيناس عبدالدايم، بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجهت بأن تقدم السينما للشعب بأسعار بسيطة في متناول الجميع، ليستطيع الجميع دخول السينما، وهو أحد أوجه العدالة الثقافية.

وأكد أن دور العرض ضمن المشروع ستقدم الأفلام الجديدة التي تعرض في السوق، موضحًا أن سعر التذكرة سيتراوح بين 30 و40 جنيها

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، الثلاثاء، وزيرة الثقافة، إطلاق مشروع "سينما الشعب"، الذي يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط، من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر.