محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض «أهلًا بالعيد» بنسبة تخفيض تصل إلى 40%

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، معرض "أهلًا بالعيد" الذي أقيم بجوار دلتا ماركت بمدينة طور سيناء، بالتعاون بين مجلس المدينة، والغرفة التجارية، ومديرية التموين، ومديرية التربية والتعليم، لتلبية احتياجات المواطنين من مستلزمات عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إقامة المعرض تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار المحافظ، إلى أن المعرض يتضمن جميع مستلزمات عيد الفطر، بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين.

والتقى المحافظ خلال جولته داخل المعرض، بعدد من المواطنين الذين أبدوا رضائهم عن جودة المعروضات، واحتواء المعرض لكافة المستلزمات اللازمة للعيد بأسعار مناسبة، وطالب الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق، والمحال العامة لضبط الأسعار، ومنع استغلال التجار للمواطنين واحتكار السلع.

ومن جانبه، قال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المعرض تضمن كافة مستلزمات عيد الفطر المبارك، من ملابس الأطفال والكبار، والأحذية، وكحك، وبسكويت، وبيتيفور، وغريبة، وشوكولاتة، وتمر، وتسالي، وتوابل، إضافة إلى المواد الغذائية "أرز، سكر، مكرونة، زيت، سمن، جبن"، والمنتجات الورقية والمنظفات وكافة احتياجات المواطنين.

وأكد أن نسبة التخفيضات على مستلزمات العيد والسلع الغذائية تتراوح بين 30% إلى 40%، بينما تصل نسبة التخفيضات على ملابس العيد إلى أكثر من 50%، كما يصل كيلو اللحم الطازج إلى 225 جنيه، وذلك في إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهل المواطنين.

شهد الافتتاح اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، وإبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.