 مسئول روسي: صحفيو الوفد الروسي لم يحصوا على تأشيرات لحضور اجتماع مجلس الأمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول روسي: صحفيو الوفد الروسي لم يحصوا على تأشيرات لحضور اجتماع مجلس الأمن

فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة
فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة
أ ش أ
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 11:09 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 11:09 م

قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن التأشيرات الأمريكية اللازمة لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي صدرت لجميع أعضاء الوفد الروسي تقريبًا، لكن الصحفيين ما زالوا خاليي الوفاض.

وأضاف نيبينزيا - بحسب ما أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "تم إصدار التأشيرات لجميع أعضاء الوفد تقريبًا، باستثناء عدد قليل من الأشخاص لا أقول إنها صدرت في اللحظة الأخيرة؛ كان ذلك قبل حوالي أسبوع ولم يتم إصدار التأشيرات بعد للصحفيين الروس المرافقين للوزير والوفد".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد قال - في وقت سابق - إن الولايات المتحدة أساءت استخدام موقعها كمضيف لمقر الأمم المتحدة عند إصدار تأشيرات للوفد الروسي إلى مجلس الأمن الدولي ولم تصدر تأشيرات لبعض أعضاء الوفد ولم يستقبل أي صحفي تأشيرة.

وبحسب لافروف فإن الجانب الأمريكي لم يوضح سبب القرار.

وتتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في شهر أبريل الجاري، وكجزء من رئاسة روسيا، سيحضر لافروف جلسات مجلس الأمن يومي 24 و 25 أبريل.

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