مياه المنيا تنظم ورشة عمل استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

استقبل المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، فريق شركة اتحاد البلديات الهولندية VNG International ، واستشاري دعم التنفيذ ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد.

وحضر اللقاء كل من أحمد محرز استشاري المشروع من الجانب الهولندي، ووليد ممثل الشركة القابضة ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وداليا محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان ومسئولي حياة كريمة بالشركة.

وانتقل الحضور إلى مبنى التدريب لعقد ورشة العمل الخاصة باستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر، بحضور ممثلي قطاع التشغيل والصيانة والتخطيط والتوعية، وخدمة المواطنين والإعلام، وفرع مغاغة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وممثلي الوحدات المحلية والمجتمع المدني بمركز مغاغة.

وتهدف الورشة إلى وضع جدول زمني وتنفيذ الخطة التشغيلية لتنفيذ توصيلات صرف صحي للمنازل بالقرى المخدومة بالصرف الصحي بمركز مغاغة، وكذا التوسع في برنامج التوعية بقري مركز مغاغة، وذلك بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية.

من جانبه أشاد رئيس الشركة، بأهمية البرنامج في تقديم الدعم الفني للكوادر وتقييم الاحتياجات، وبناء القدرات المطلوبة لدى المسئولين عن مكونات التخطيط وخدمة المواطنين بالشركة والمحافظة.

وتبادل الخبرات بين الجانبين الهولندي والمصري في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، في مجال الصيانة، والتشغيل، والتخطيط العام، حيث أنه الهدف الأساسي من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.