كشف الإعلامي خيري رمضان، عن بدء نادي الزمالك فعليا في أعمال إنشاء فرعه الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن أعمال الحفر في المشروع انطلقت يوم السبت.

وقال خلال برنامجه «مع خيري» عبر شاشة «المحور»، إن الفرع الجديد يقع على مساحة 129 فدانا، لافتا أن شركة تصميم إسبانية كبرى وضعت المخططات الهندسية للمشروع.

وأشار إلى المشروع يأتي بمبادرة ودعم رئيسي من مجموعة من كبار رجال الأعمال المنتمين والمحبين لنادي الزمالك، وليس فقط بمجهود مجلس الإدارة الحالي، قائلا إن أحد أكبر رجال الأعمال في مصر يمتلك شركات عقارية ضخمة ومعروف بحبه الشديد للنادي يقود المبادرة وأخذ على عاتقه تنفيذ الحلم الزملكاوي.

وأضاف أن التكلفة المبدئية لإنشاء الفرع الجديد تقدر بحوالي 8 مليارات، مشيرا إلى النادي سيتضمن منطقة تجارية ضخمة تمتد على مساحة 29 فدانا، تشمل فنادق ومباني تجارية وإدارية ومحال ومطاعم متنوعة.

ونوه أن المنطقة التجارية ستدر عائدا استثماريا 15 مليار جنيه، سيوفر الدعم المالي لاستكمال المشروع، لافتا أن خطة التمويل تشمل أيضا طرح عضويات جديدة خاص؛ تستهدف 30 ألف عضو بقيمة اشتراك تتراوح بين 300 ألف إلى 400 ألف جنيه بحيث ستوفر سيولة إضافية تتراوح بين 9 إلى 12 مليار جنيه، خلال المرحلة الأولى.

وأوضح أن الفرع الجديد سيضم استادا لكرة القدم يتسع لـ 40 ألف متفرج، بالإضافة إلى خطة لإنشاء مدرسة متخصصة لكرة القدم كجزء من استراتيجية استثمارية لاحقة بعد اكتمال المنطقة التجارية.

وأكد أن أعمال الحفر بدأت بالفعل بعد سداد دفعة أولى بقيمة 100 مليون جنيه لشركة المقاولات المسئولة عن التنفيذ.

وأشار إلى أن وضع المقر الحالي للنادي في ميت عقبة، كونه على أرض أوقاف؛ لا يليق بتاريخ ومكانة نادي الزمالك كأحد أعرق وأكبر الأندية في مصر وإفريقيا.