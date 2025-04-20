وزير خارجية عمان يعلق على المحادثات الإيرانية الأمريكية: ما كان غير محتمل أصبح ممكنا

علّق وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على نتائج الجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما بوساطة عمانية، مؤكداً أنها تبنت نهجاً بناءاً، وما كان غير محتمل أصبح ممكناً.

وقال البوسعيدي على حسابه في "إكس": "أود أن أشكر وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي السيد ستيف ويتكوف على نهجهما البناء للغاية في المحادثات اليوم"

وأضاف الوزير العماني الذي نقل الرسائل بين أطراف المفاوضات غير المباشرة في الجولتين المنصرمتين بالقول: "تكتسب هذه المحادثات زخماً، والآن أصبح حتى ما هو غير محتمل ممكناً".

كان الجانبان الأميركي – الإيراني، وصفا الجولة الأولى التي حدثت الأسبوع الماضي في مسقط بالبناءة، جرت جولة المفاوضات الأخيرة في مقر إقامة سفير عمان، الدولة التي ترعى هذه المحادثات، وفق ما أكده الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الإيراني الرسمي.

و أكدت الخارجية العمانية أن اجتماعات روما التي جرت بين وزير خارجية إيران الدكتور عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصفٍ دائمٍ ومُلزِم يضمن خلوَّ إيران بالكامل من الأسلحة النووية، ورفع العقوبات بالكامل عنها، والحفاظ على حقِّها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، طبقاً لما ذكرته الخارجية العمانية.

وعقب الجولة الثانية في روما، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس السبت، نقلا عن وزير الخارجية عباس عراقجي بأن الجولة الثالثة من المحادثات النووية الأميركية-الإيرانية ستستضيفها عمان يوم السبت المقبل، فيما وصف وزير الخارجية الإيراني، المحادثات مع أميركا بالبناءة.



