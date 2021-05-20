رئيس كوريا الجنوبية يصل أمريكا في زيارة رسمية

وصل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ، اليوم الخميس ، إلى قاعدة أندروز الجوية الأمريكية بالقرب من واشنطن لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت وكالة الأنباء الكوية الجنوبية "يونهاب " أن هذه الزيارة تعد هي الرابعة من نوعها للرئيس الكوري من أجل إجراء محادثات قمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ تنصيبه الرئاسة، ومن المقرر أن يعقد الرئيس مون ونظيره بايدن أول محادثات قمة لهما وجها لوجه غدا الجمعة.

وأضافت أن قضية كوريا الشمالية ستكون إحدى القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في محادثات القمة المرتقبة، حيث كانت إدارة بايدن قد صرحت بأنها أكملت مراجعتها للسياسات تجاه كوريا الشمالية، كما تعد قضية تعزيز التعاون في مجال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد موضوعا رئيسيا آخر على جدول أعمال القمة.