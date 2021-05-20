بوينج تستأنف تسليم طائراتها 737 ماكس بعد إصلاح الخلل الكهربائي

استأنفت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج تسليم طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس بعد توقف استمر 5 أسابيع بسبب ظهور مشكلة في نظام الكهرباء بالطائرات.

وخلال الأسابيع الخمس الماضية توقفت بوينج عن تسليم طائرات هذا الطراز وقررت وقف تشغيل عدد كبير من طائرات الطراز بسبب ظهور مشكلة في الكهرباء حيث قدمت خطة للإصلاح ووافقت عليها إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية.

وقالت شركة ساوث ويست أيرلاينز الأمريكية اليوم الأربعاء إنها تسلمت إحدى طائرات الطراز بوينج 737 ماكس بعد إصلاحها وستتسلم طائرة أخرى غدا الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تسليم الطائرات التي تم إصلاحها سيمهد الطريق أمام بوينج لكي تسلم مئات الطائرات المتعاقدة على بيعها من هذا الطراز، والتي تكدست لديها خلال فترة وقف تشغيل الطائرات.

كانت شركات الطائرات قد أوقفت تشغيل أكثر من 100 طائرة من طراز 737 ماكس بناء على توصية من شركة بوينج في الشهر الماضي، بعد اكتشاف وجود ثلاثة مكونات في قمرة القيادة قد لا تعمل بالصورة المناسبة بسبب تغييرات في الصناعة. وتشمل المشكلة تقريبا كل طائرات الطراز التي تم إنتاجها منذ أوائل 2019.

كانت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية قد أمرت بوينج في أبريل الماضي بإجراء إصلاحات في عدد من الطائرات من طراز 737 ماكس الممنوعة من التحليق حاليا، بسبب مشكلة في الكهرباء.

وبحسب الإدارة فإن إجمالي 106 طائرات من طرازي 737-8 و737-9 تعاني من المشكلة، منها 71 طائرة مرخصة للعمل في الولايات المتحدة. ويحتاج إصلاح هذه الطائرات حوالي 24 ساعة عمل لكل طائرة على أقصى تقدير.

كانت إدارة الطيران الاتحادية قد تلقت في أوائل أبريل الماضي 3 أسابيع تقريرا عن وجود مشكلة كهربائية في عدد من الطائرات الجديدة التي يجري اختبارها.

وخلال اختبارات الإنتاج المعتادة لم يؤد النظام الكهربائي في الطائرات عمله كما هو متوقع.