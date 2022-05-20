صلاح يفسر تصريحاته عن الريال ويؤكد: هم أقوى فريق في دوري الأبطال على مر التاريخ

فسر محمد صلاح نجم ليفربول، تصريحاته عن ريال مدريد حول الانتقام منهم في نهائي دوري أبطال أوروبا تعويضا عن خسارة نهائي كييف في عام 2018.

وكان صلاح قد قال إنه حان الانتقام من ريال مدريد بعد وصول الملكي للمباراة النهائية كما تمنى مواجهة الريال في الفاينال على حساب مانشستر سيتي.

وقال صلاح في تصريحات عبر بي إن سبورتس عن مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا:"أنا سعيد بمواجهة ريال مدريد، وستخرج المباراة على أكمل وجه".

وأضاف: "البعض يعتقد أن تمني مواجهة ريال مدريد كأني (بغلط فيهم) أو اتحداهم، الريال أقوى فريق في دوري الأبطال على مر التاريخ، ما حدث في النهائي السابق يجعلني أريد مواجهتهم من جديد ليس اكثر".

واختتم:" هذه المباراة ستكون صعبة وخاصة إنهم فازوا على كل الفرق القوية، متحمس جدا للنهائي".