الرئيس التركي يعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع فنلندا بشأن انضمامها للناتو

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، عن استعداده لإجراء محادثات مع فنلندا بشأن طلبها للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، قائلا إن اهتمامه الأساسي يتمثل في مواصلة العمل الدبلوماسي في عمل يعارضه علانية.

وعقب إجراء محادثات مع هولندا، من المقرر أن يجري أردوغان مكالمات مع مسؤولين من لندن وهلسينكي غدا السبت.

ورفضت فنلندا والسويد لفترة طويلة السعي للحصول على العضوية في الناتو، وفضلتا التزام الحياد وعدم مقاومة روسيا. ولكن غزو روسيا لأوكرانيا الدائر غير الحسابات وقدمت الدولتان طلبين للانضمام للناتو الأسبوع الجاري.

ويتعهد أردوغان حتى الآن باعتراض طلبي الانضمام المقدمين من الدولتين الواقعتين بمنطقة الشمال الأوروبي، مشيرا إلى أنهما فرضتا عقوبات على تركيا في الماضي وأنهما تسمحان بعمل تكتلات سياسية على أراضيهما تعتبرها تركيا جماعات إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني.

وقال "لا يمكننا قول نعم، ونسمح لمثل تلك التنظيمات الإرهابية بدخول الناتو"، مكررا حججا يرددها منذ أسبوع.

ورغم اعتراضات أردوغان، فإن مسؤولي الناتو أعربوا عن تفاؤلهم بشأن انضمام فنلندا والسويد قريبا للحلف.