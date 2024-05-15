وفاة 16 شخصا على الأقل بانقلاب حافلة في البيرو

لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم اليوم في البيرو، إثر انقلاب حافلة عن حافة جبلية في منطقة أياكوتشو الجبلية.

وأعلنت السلطات المحلية أن الحافلة كانت تقل أكثر من 40 راكبا في جبال الأنديس، حيث تكثر الحوادث المماثلة.

وقال أحد المسؤولين إنه تم انتشال 13 جثة، وما زالت ثلاث تحت الحافلة، وهناك 16 حالة وفاة.

وأشار إلى أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في تأخر عملية انتشال بقية الجثث.

من جهتها، قالت وزارة الصحة البيروفية في بيان إن الحادث وقع في وقت مبكر أمس، فيما كانت الحافلة متجهة من ليما إلى مدينة أياكوتشو على مسار متعرج على طريق ليبرتادوريس السريع.

يذكر أن في أبريل الماضي، قتل 25 شخصا على الأقل، بعد سقوط حافلة في واد في منطقة كاخاماركا، وسجلت البيرو 3138 وفاة، بسبب حوادث طرق في عام 2023.