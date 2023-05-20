الأردن يدين الاعتداء على السفارة القطرية بالخرطوم

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت.

وأعربت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن "تضامن المملكة مع دولة قطر الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والتخريب كافة، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها".

وأكدت الوزارة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وكانت قطر أعلن قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم، مؤكدة أنه تم إجلاء طاقم السفارة سابقا ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.