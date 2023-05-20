مصطفى كامل: والله ما عارف هترشح تاني لمنصب النقيب ولا لاء

علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على أحد المنشورات التي كتبها على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك».



وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت: «ده بوست كان موجه لزملائي بنقابة المهن الموسيقية بالجمعية العمومية، وقاصد أطلع بيه شحنة استياء من حاجات معينة».



وأضاف أنه ورث تركة ثقيلة جدًا من كل شيء في النقابة، بدءًا من ملف شعبة الأداء الصوتي، وملف الراب، وأسرة كانت تتحكم في النقابة بشكل غير منضبط ماديًا وقانونيًا ومحولة للنيابة العامة، وكذلك بعض الضغوط وظروف المعيشة الصعبة.



وأكد أنه يتلقى اللوم والعتاب من بعض أعضاء النقابة، معلقًا: «ناس كتير بتقولي يا أستاذ أنا بكلمك وأنت مش بتكلمني زي الأول ليه، أنا بحل مشاكلهم الكبيرة والكتيرة».



وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية يوجد لها مقر في كل محافظة وقرية بهمومها ومشاكلها، غير النقابات الفنية الأخرى التي تمتلك مقرا واحدا فقط في محافظة القاهرة.



وبسؤاله عن نية ترشحة مرة أخرى لمنصب نقيب الموسيقيين، رد: «والله ما عارف أنا كان معايا الفنان محمد الحلو وحلمي عبدالباقي أثنوني عن هذه الخطوة لأني كنت في آخر البوست هعلن أننا بتنحى تمامًا».









يذكر أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، قد أصدر بيانًا، فيما يخص الفترة التي تولى فيها منصب النقيب، من خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قال فيه: «أعتذر لكل زميل محترم دعمني في الانتخابات الماضية وانتظر مني سداد أي فواتير، ولم أر أمام عيني إلا الله وعدل الله. والأمانة المُعلقة في عنقي. وأنا راض ٍتمام الرضا عن فاتورتي التي سيحاسبني عليها الله».