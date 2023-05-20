أوكرانيا: القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 53 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت خيرسون 53 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة قوله - في بيان له اليوم - "إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ311 قذيفة".



وأوضح أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة ودبابات ومقاتلة.



ولفت إلى إجلاء 87 شخصا من المناطق التي تم تحريرها من روسيا في خيرسون.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.