مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا ندعم الهجمات على الأراضي الروسية

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، يوم الجمعة، إن القدرات المقدمة لأوكرانيا تستند إلى افتراض أن الولايات المتحدة لا تمكّن أو تدعم الهجمات على الأراضي الروسية.

وأضاف سوليفان خلال مؤتمر صحفي: «كل القدرات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا تأتي مع افتراض أساسي يتمثل في أن الولايات المتحدة لا تمكّن أو تدعم الهجمات على الأراضي الروسية»، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أبلغ زملاءه في مجموعة السبع بأن الولايات المتحدة ستدعم الجهود المشتركة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات الجيل الرابع، بما في ذلك إف-16.

وعندما سئل سوليفان أيضًا عن الضمانات التي قدمتها كييف لواشنطن بشأن عدم استخدام مقاتلات إف-16 لشن ضربات على أهداف في الأراضي الروسية، قال: «جميع الأسلحة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا تقدم وفقًا للمتطلبات الرئيسية، التي تنص على أن الولايات المتحدة لا تشجع على شن هجمات على الأراضي الروسية».

وصرح المسئول الأمريكي: «هذا سينطبق أيضًا على توفير إف-16 من أي دولة».