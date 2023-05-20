رئيس الوزراء الياباني: النظام العالمي القائم على سيادة القانون معرض للخطر

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، إن النظام العالمي القائم على سيادة القانون "معرض للخطر".



جاء ذلك في بيان افتتاحي في اجتماع مع زعماء استراليا والهند والولايات المتحدة واليابان (قمة الرباعية) والمنعقدة في هيروشيما، بحسب ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن المتواجد في هيروشيما لحضور اجتماعات مجموعة السبع وكذلك اجتماع الرباعية إن مهمة هذا الإطار هي "تعزيز رؤيتنا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وآمنة ومزدهرة وتوضح أيضا قدرة الدول الديمقراطية".



وأكد زعماء الرباعية من جديد التزامهم بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة.