كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، علاقة الصداقة القوية التي كانت تربطه بالمشير الراحل محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وقال خلال حواره في برنامج «الحكاية» عبر شاشة « MBC مصر»: «كان المشير طنطاوي، وهو وزير للدفاع، يعزمني أحيانا في مكتبه ويحضر لي مش وفطير وعسل نحل، هو شخص في منتهى البساطة والقوة».

وأضاف: «لا يتكلم كثيرا، لكن عندما يتكلم يفعل، وقراره داخل مجلس الوزراء كان هاما ويُعمل له ألف حساب، وكان صديقي ويحبني جدًا وكانت بيننا صداقة كبيرة».

وعلى صعيد آخر، تحدث عن علاقته بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، قائلا: «كنت أحبه جدًا، كان جدع جدًا لدرجة لا تتخيلها مع العساكر والضباط والناس».

ورد على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول ما إذا كان يشعر أن حكومة ما قبل 25 قد ظُلمت، قائلا: «كلنا ظُلمنا، كلنا في الهواء سواء، كانت هناك ناس شغلتها تكتب في الناس، وأنا شخصيا كتب فيّ الكثير من الأشياء التي أوصلتني للتحقيقات وجهاز الكسب غير المشروع».

وتحدث عن خوضه معركة قضائية شخصية، وصفها بـ «الجبارة»، معبرا عن إصراره على نيل البراءة من القضاء، قائلا: «قلت طالما أنا متهم، يجب أن يبرئني القضاء، كانت معركة جبارة بالنسبة لي، كنت أريد حقي، والحمد لله حقي رجع».

واختتم: «أتذكر أن صديقا قال لمساعدي إن هناك خبرا سيئا، تم تحويلي إلى دائرة يرأسها قاض جبار جدًا ومعروف عنه أحكامه بيدي إعدام، فقلت له: كويس جدًا، وبالفعل، هذا القاضي هو من منحني البراءة».

