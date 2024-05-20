النائب عبدالمنعم إمام: شركات النقل الذكي تحولت إلى تاكسي أبيض جديد بعد ما جابت رجل الزبون

قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن تطبيقات النقل الذكي اجتاحت مصر، بعدما فقدت سيارات التاكسي المعتادة السوداء والبيضاء القدرة على جذب المواطنين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الطبقة المتوسطة كانت من أكثر المقبلين على استخدام تلك التطبيقات.

وأشار إلى أن «الشركات المسئولة عن تلك التطبيقات كانت حريصة على استخدام وسائل جذب للجمهور في بداية عملها»، معقبًا: «بعد ما جابت رجل الزبون تحول الموضوع إلى تاكسي أبيض جديد».

ولفت إلى أن «القانون الصادر عام 2018 نص على إنشاء جهاز لتنظيم النقل الذكي؛ لديه صلاحيات كبيرة تتواكب مع التطور»، منوهًا أن «ضعف الرقابة يؤدي إلى مشكلات كبيرة».

ونوه أن شركات النقل الذكي تتعامل على أنها تطبيق إلكتروني يربطها علاقة عمل حر مع السائقين، قائلًا إنه واجه تلك الشركات بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية وإحدى المحاكم الفرنسية.

وذكر أن قرارات المحاكم أكدت أن عمل الشركات مع السائقين بمثابة عقد مبرم بين الطرفين، وأن عدم التزام السائق بساعات عمل معينة، لا ينفي وجود العلاقة بين الطرفين.

وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مساء اليوم، اجتماعًا للاستماع إلى ممثلي شركة أوبر ورئيسي (جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)، وذلك لمناقشتها في موضوع وسائل التطوير التكنولوجي لوسائل النقل الذكي؛ لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.