المؤلفة وسام حامد تتعاون مع زوجها سامح حسين في فيلم تحت الطلب

تتعاون المؤلفة وسام حامد مع زوجها الفنان سامح حسين في فيلم جديد بعنوان "تحت الطلب" إخراج هاني حمدي، ليكون التعاون الثاني بينهما في فيلم "عيش حياتك".

المؤلفة وسام حامد، عبرت عن سعادتها بالتعاون مجددا مع الفنان سامح حسين بطل الفيلم لأن هناك كيمياء مشتركة بينهما بحكم أنهما زوجين وبحكم إعجابها الشديد بموهبة سامح وقدرته على التلون في أكثر من شخصية وإخلاصه في العمل وتقديره لجمهوره.

وأكدت وسام أن نجاح فيلمهما الأول "عيش حياتك" حمسها لتقديم فيلم "تحت الطلب" وهو عمل اجتماعي كوميدي يتناول فلسفة الحياة والموت ويمثلهما شخصيتين مختلفتين في طريقة فهمهما للحياة.

وأشارت وسام إلى أن هذا التناقض في التكوين النفسي للشخصيتين يثري دراما وأحداث الفيلم ويصنع حالة من التواصل الدائم مع أحداثه التي تؤكد في مجملها أن البناء الأسري مهم جدا لحياة سوية وعلاقات إنسانية واجتماعية صحية.

وسام وجّهت التحية لروح الفنان الراحل سليمان عيد الذي يشارك في بطولة الفيلم وصور جميع مشاهده قبل وفاته، وأوضحت أن العمل يشارك أيضا في بطولته كلا من : نانسي صلاح ، محمد رضوان ، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، إبرام سمير وتظهر أيضا الفنانة ويزو كضيفة شرف في الفيلم الذي ينتجه أحمد السبكي.