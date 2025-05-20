توريد أكثر من 424 ألف طن قمح بالوادى الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن كميات القمح التى تم توريدها داخل وخارج المحافظة ارتفعت اليوم الثلاثاء، إلى 424105.998 طنا وسط استمرار المتابعة المستمرة لموسم الحصاد على مستوى المحافظة في ظل أن المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بلغت 343.112.13 فداناً، وبلغت معدلات ما تم حصاده على مستوى المحافظة 282350 فدانا على مستوى المساحات المنزرعة بالقمح في مراكز المحافظة.

وأوضح أن عملية التوريد مستمرة يوميا بالصوامع وشون البنك الزراعي ومحطات التقاوى والمطاحن خارج المحافظة من خلال اللجان المتخصصة وتشمل ممثلين من التموين والزراعة وسلامة الغذاء لضمان درجة نقاوة الأقماح الموردة وذلك لمواكبة توجهات الدولة وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية، في ظل الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح كعنصر أساسي في دعم الأمن الغذائي، والعمل على حل أي معوقات قد تواجه عمليات التوريد، وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين، بصوامع الخارجة، وصوامع شرق العوينات التى تسع نحو 60 ألف طن.