جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد منظومة الصواريخ والقذائف التابعة لحماس في شمال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال قائد منظومة الصواريخ والقذائف التابعة لحماس في شمال غزة معتز ضيف.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «القائد التابع لحركة حماس كان مسئولًا عن مخططات لمهاجمة الطائرات الإسرائيلية، وأطلق المسيرات لمهاجمة المواطنين الإسرائيليين».

وفي سياق متصل، ادعى أن سلاح الجو هاجم خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 100 هدف في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وبحسب مزاعمه، فإن من بين الأهداف التي قصفها سلاح الجو في شمال القطاع: مستودع أسلحة، ومبنى عسكري تستخدمه حركة الجهاد الإسلامي ويحتوي على أسلحة، ونفق تحت الأرض.

وأشار إلى استهداف مبان عسكرية ونقاط مراقبة في جنوب قطاع غزة، بحسب ما ورد في البيان.



