 محافظ بني سويف يشكل لجنة للمرور على العقارات القديمة للوقوف على حالتها الفنية - بوابة الشروق
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محافظ بني سويف يشكل لجنة للمرور على العقارات القديمة للوقوف على حالتها الفنية

محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
حازم الخولى:
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 11:16 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 11:16 م

أصدر محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قراراً بتشكيل لجنة للمرور على المباني القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على العقارات الآيلة للسقوط، على أن يترأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وعضوية: نائب رئيس المدينة المختص، ومدير الإدارة الهندسية، مهندس من التخطيط العمراني بالإدارة الهندسية وأعضاء من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانوينة والمتابعة بالوحدة المحلية ومهندس من مديرية الإسكان، وللجنة الاستعانة بمن تراه لأداء مهامها.

وتختص اللجنة بالمرور على كافة المباني والعقارات القديمة بدائرة المحافظة "كُل فيما يخصه" للوقوف على المباني والعقارات التي تحتاج إلى أعمال ترميم وتدعيم أو الآيلة للسقوط والتي يخشى سقوطها، وتحديد الأعمال التي تحول دون انهيار تلك المباني والعقارات حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

كما تتولى اللجنة إعداد تقرير فنى مستقل لكل عقار يحتاج إلى أعمال تدعيم أو إزالة، وعرضه على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط المختصة، على أن يتم العرض، على المحافظ، بتقرير مجمع نصف شهري لاعتماد الإجراءات اللازمة حيال تلك العقارات والمباني طبقا للقانون.

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