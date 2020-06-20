وزير النفط العراقي يؤكد عزم وزارته الاستثمار الأمثل للنفط والغاز

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، إن وزارة النفط وضعت خططا ومشاريع كبيرة لتطوير قطاعات إنتاج النفط الخام، والاستثمار الأمثل للغاز، وتطوير صناعة المشتقات النفطية.

وأضاف عبد الجبار خلال استقباله رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بمقر وزارة النفط: "إننا نعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وبما يسهم بالاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، ونعمل على زيادة الإيرادات المالية من خلال اعتماد آليات رصينة لتسويق النفط العراقي"، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية.

وأوضح وزير النفط: "وضعنا خططا طموحة لإيقاف حرق الغاز خلال سنوات قليلة واستثماره، وبما يلبي الحاجة المحلية من خلال إبرام عدد من العقود الرصينة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال".

وأشار عبد الجبار إلى أن "وزارته تعمل على تطوير قطاع التصفية وتحسين نوعيته من خلال افتتاح مصاف جديدة وإضافة وحدات إنتاجية جديدة، بهدف تغطية الحاجة المحلية، وإيقاف استيراده بالرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية، حرصا منا على إدامة واستقرار الإنتاج والصادرات النفطية".

وقد استعرض وزير النفط العراقي خلال الاجتماع آليات تصدير النفط الخام وتسعيرة النفط والأسواق التي يستهدفها العراق، ودراسة واقع الأسعار النفطية العالمية وكيفية التعامل معها، فضلا عن الأسواق التي يتعامل العراق معها في تصدير نفطه، متمثلة بالأسواق الآسيوية والأوربية والأمريكية.