الصين تتعهد بـ3 مليارات دولار للدول النامية في مرحلة ما بعد كورونا

تعتزم الصين تقديم معونات دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، لدعم جهود الدول النامية، ومن بينها زيمبابوي، في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي والاجتماعي من آثارها خلال السنوات الثلاث القادمة.

ذكر ذلك نائب السفير الصيني بزيمبابوي خلال ندوة افتراضية بين الحزب الشيوعي الصيني والاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي، أكد خلالها أيضًا اعتزام بلاده الاستمرار في توفير لقاحات كورونا للدول النامية في حدود إمكانياتها.

من ناحية أخرى، نوه الدبلوماسي الصيني بالتقدم المحرز في بعض المشروعات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع توسعة مطار روبرت جابرييل موجابي الدولي، والمقر البرلماني الجديد، بالإضافة إلى مشروع مستودع للأدوية.

كما أشاد نائب السفير الصيني بإنجازات زيمبابوي في ظل قيادة الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجواو، ومن بينها إطلاق برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا، داعيًا "الولايات المتحدة وحلفائها إلى رفع ما فرضوه على البلد الإفريقي من عقوبات غير قانونية تستند إلى ادعاءات واهية حول انتهاكات حقوق الإنسان".

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج المجتمع الدولي في كلمته أمام قمة الصحة العالمية الشهر الماضي إلى إعطاء الأولوية القصوى لحياة الشعوب والتحلي بالمسؤولية السياسية والشجاعة أمام ما يواجهه العالم من تحد استثنائي.