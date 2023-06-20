مدحت صالح: «الأساتذة» محاولة للحفاظ على ما تبقى من تراث غنائي لكبار الفنانين

كشف الفنان الكبير مدحت صالح، تفاصيل المشروع الفني الجديد الذي يحمل اسم "الأساتذة"، وأوضح أن فكرة المشروع هي محاولة لتحديث والحفاظ على ما تبقى من تراث غنائي للأساتذة الكبار سواء الراحلين أو من هم على قيد الحياة.

وقال صالح -عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"- إنه سيبدأ أولى الحفلات يوم الجمعة 7 يوليو المقبل كبداية للمشروع، مضيفا أن حلمه يتمثل في مشاركة كل زملائه في المشروع.

وتابع "الإضافة اللي إحنا عاملينها إننا بنعيد تحديث الأعمال لتواكب تطور العصر من خلال موزعين، ولن نغير فى أساس العمل الفني، وذلك من أجل الحفاظ على تراثنا، وإعادة صياغة المكتبة الموسيقية المصرية".

وأضاف "المشروع هو حالة حب لكل فنان أو فنانة لاختيار عدد من أعمال الملحنين سواء المصريين أو العرب ، ومن ضمن الأعمال التي ستقدم أعمال الرحبانية وطلال مداح".

ودعا مدحت صالح الفنانين لمشاركته في مشروع "الأساتذة" قائلا: "بنتظرهم للمشاركة فى البروفات وايضا سيتم تصعيد عدد من الأصوات الشابة بعد اختيارهم بدقة لتصعيد جيل جديد من شباب الموهوبين".



