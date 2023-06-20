محافظ الفيوم يوجه بإيجاد حلول جذرية لبعض شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددا من شكاوى المواطنين شملت مختلف القطاعات الخدمية، خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والأستاذة حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة هناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلي مديرية الصحة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

وخلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم رئيس مدينة الفيوم، بالتنسيق مع رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنفيذ الفوري لقرار إزالة لحالة بناء مخالف بشارع جمال عبد الناصر.

وكلف رئيس مركز ومدينة سنورس، بفحص حالة تعدِ على الطريق العام بقرية سنهور القبلية.

أكد المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بحث عدد من الحالات الأولى بالرعاية، لتوفير معاش وتكافل وكرامة للمستحقين، وتوفير كارت الخدمات المتكاملة لعدد من الحالات المستحقة.

وفي قطاع الصحة، ووجه محافظ الفيوم، مسئول مديرية الصحة، بدراسة حالة أحد المرضى، وعمل الفحوصات الطبية، وتيسير الإجراءات اللازمة له بشكل فوري، وتحديد موعد له بالقومسيون الطبي.

وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن توفير أكشاك لهم، تساعدهم في الإنفاق على أسرهم وتحسين دخلهم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات تراخيص الأكشاك لهم، على أطراف مدينة الفيوم.

وكلف محافظ الفيوم، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، بجانب التنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم؛ لدعم الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.