بلجيكا تنضم لنظام القتال الجوي المستقبلي بجانب فرنسا وألمانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أن بلجيكا سوف تنضم لمشروع نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي –الألماني المقبل.

وقال ماكرون إن بلجيكا سوف تنضم أولا بصفتها مراقب في المشروع، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من اليورو، والذي تشارك فيه أيضا إسبانيا.

ويشار إلى أن نظام القتال الجوي المستقبلي كان مصدر توترات بين ألمانيا وفرنسا في الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الشركتين المشاركتين في تطوير نظام جيل الطائرات الجديد، داسو وإيرباص، لم يتمكنا من الاتفاق على كيفية تقسيم أجزاء المشروع فيما بينهما.

ومع ذلك حققت الشركتان تقدما في نهاية العام الماضي. وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن التعاون من شأنه تعزيز القدرات العسكرية في أوروبا وتوفير تكنولوجيا مهمة لألمانيا و الصناعة الأوروبية.

ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التشغيل عام 2040، ويحل محل نظام "يوروفايتر"

وتتراوح تكلفة المشروع مئات المليارات من اليورو، وتشارك فيه ألمانيا وفرنسا والآن إسبانيا.