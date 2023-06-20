وصف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، اليوم الثلاثاء، ما يجري في الجنينة وكتم بـ«الجرائم المكتملة»، محذرًا من أن الاغتيالات تقود الإقليم للانزلاق في حرب أهلية.

ودعا حاكم دارفور، مجلس الأمن بدعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق لما تم من اغتيالات، والجرائم التي وقعت في الإقليم، مؤكدًا أن ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم لحساسية الموقف فيه.

وشدد على ضرورة جلوس أطراف النزاع في السودان إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب، داعيًا أيضًا الاتحاد الإفريقي لأن يكون له دور في حل الأزمة دون تسييس للتحركات الإقليمية.

وكان حاكم دارفور قد أعلن، منذ أسابيع، الإقليم منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل.

وقال حاكم الإقليم السوداني، في بيان له، إن المدنيين في مدينتي كتم والجنينة يتعرضون لانتهاكات وصفها بـ«المروعة»، مطالبا دول العالم بإرسال المساعدات الإنسانية للإقليم عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأضاف: «أدين بأشد العبارات أعمال النهب والقتل التي طالت وما زالت تجري في المدينة المنكوبة كتم ومعسكر كساب ومدينة نيالا، بهذا نعلن دارفور منطقة منكوبة».

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، قد حذر من أن الوضع في منطقة دارفورغربي السودان، أصبح كارثيًا، جراء الصراع الدائر في البلاد بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.