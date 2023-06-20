النقل السعودية توفر 1000 سكوتر كهربائي لتسهيل تنقل الحجاج

أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية في بيان اليوم الثلاثاء، عن توفير 1000 "سكوتر كهربائي" لتسهيل تنقل الحجاج، وتوفير خيارات نقل متعددة في موسم حج هذا العام، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد إطلاق الخدمة بشكل تجريبي خلال موسم حج العام الماضي.



وقال البيان إن خدمة "السكوتر الكهربائي" في الحج تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج، وتسهيل تنقلهم أثناء تأديتهم لهذه الشعيرة، وبما يضمن تقليص مدة التنقل خلال تحرك الحجاج، مع تخصيص مسارات محددة معزولة عن حركة المشاة والمركبات، لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج.



ويتكون مسار الخدمة من حارتين ذهاباً وإياباً، ويبلغ طوله كيلومترين تبدأ من محطة "كدانة" وحتى نفق "محبس الجن"، المؤدي إلى محطة "باب علي" في المسجد الحرام.



ووفرت الهيئة فريقاً متخصصاً لهذه الخدمة لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، مع العمل بشكل مستمر على تطويرها وتحسينها ووضع الاشتراطات اللازمة لها.



ويعد السكوتر أحد أنماط النقل الحديث، الذي تسعى منظومة النقل والخدمات اللوجستية للتوسع فيها في مختلف أنماط النقل؛ وذلك بهدف خدمة "ضيوف الرحمن".



ويهدف السكوتر إلى "اختصار وقت التنقل بين المشاعر المقدسة"؛ حيث تبلغ المسافة التي يقطعها بين مشعر عرفة ومزدلفة 15 دقيقة مقارنة بساعة بالمشي بالأقدام؛ وسيتم قياس مدى ملاءمته ومناسبة استخدامه في الأعوام المقبلة.