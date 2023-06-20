يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الراهن، إنجاز مهمة إبرام صفقة القرن بالتعاقد مع المهاجم السوري العملاق عمر السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2023-2024.

وكانت قد أفادت عدد من التقارير السعودية في الساعات الماضية، رغبة الزمالك في التعاقد أو إستعارة النجم السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة والمعار لفريق العربي القطري.

من جانبه أشار الإعلامي كريم رمزي، من خلال برنامجه رقم 10 على القناة الفضائية الأولى، أن هناك رجل أعمال خليجي عاشق للزمالك مستعد لدعم النادي بالتعاقد مع السومة وتحمل راتبه الكبير.

ويتقاضى السومة مع العربي القطري 3 مليون دولار ما يعادل 120 مليون جنيه في الموسم.

وفتح أهلي جدة السعودي المزاد على بيع السومة، وهناك صراع شرس حاليًا قائم بين العربي القطري والزمالك في ظل رغبة كل فريق حسم الصفقة لصالحه.

ويواجه الزمالك أزمة كبيرة إذا أراد حسم صفقة السومة لصالحه، وهي توفير الراتب الكبير الذي يتقاضاه اللاعب أولًا، ثانيًا حسم المنافسة مع العربي القطري والذي لن يجد صعوبات في توفير راتب النجم السوري وشراء عقده نهائيا من أهلي جدة.

ويضغط مسؤولو الزمالك على السومة للانتقال إلى القلعة البيضاء، بإقناعه خوض تجربة احتراف لأول مرة في إفريقيا بعيدًا عن الدوريات الخليجية، واستعادته للأضواء حال ارتدى القميص الأبيض.