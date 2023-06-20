ماكرون: منظومة سامب/تي الإيطالية-الفرنسية للدفاع الجوي تستخدم في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، مساء الاثنين، إن فرنسا وإيطاليا زودتا أوكرانيا بمنظومة سامب/تي للدفاع الجوي، والذي تستخدمه أوكرانيا حاليا للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

وتابع ماكرون أن المنظومة تحمي المرافق الرئيسية والأرواح البشرية هناك.

يشار إلى أن منظومة سامب/تي هي منظومة للدفاع جوي طورتها فرنسا وإيطاليا بشكل مشترك منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. وتعتبر مرنة وفعالة للدفاع ضد الطائرات والصواريخ.

وتمتلك إيطاليا خمس وحدات عاملة في الخدمة.

والمنظومة، بما في ذلك قاذفة الصواريخ، منصوبة على شاحنات.