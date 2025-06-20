 وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني على مواصلة التنسيق لوقف التصعيد بين إيران وإسرائيل - بوابة الشروق
الجمعة 20 يونيو 2025 4:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني على مواصلة التنسيق لوقف التصعيد بين إيران وإسرائيل

هايدي صبري
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 4:44 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 4:44 م

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من ديفيد لامى، وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك في إطار الاتصالات المكثفة لبحث التطورات المتلاحقة فى الشرق الأوسط وسبل وقف التصعيد العسكرى بين اسرائيل وايران.

تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، واستعرض الوزير عبد العاطى موقف مصر المطالب بوقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف المسار الدبلوماسي للتوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووى الايرانى، وذلك لتجنب تأجيج الأوضاع فى المنطقة، منوهاً إلى الأهمية البالغة لمواصلة جهود الدول الأوروبية فى هذا الاطار وتضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة وتجنب توسيع رقعة الصراع.

وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور والعمل بشكل مشترك لوقف التصعيد فى المنطقة واستغلال المسارات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق التهدئة.

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