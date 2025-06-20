ألمانيا: أوروبا منفتحة للنقاش إذا أبدت طهران رغبة جادة في تقديم ضمانات نووية

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين منفتحون على إجراء المزيد من المناقشات مع إيران إذا أبدت طهران رغبة جادة لتقديم ضمانات بشأن برامجها النووية والصاروخية.

وأضاف فاديفول، قبيل اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف: "يؤكد زملائي في بريطانيا وفرنسا وكذلك مسؤولة السياسة الخارجية (بالاتحاد الأوروبي) دائماً على استعدادنا للحوار"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "هذا يتطلب وجود رغبة جادة من إيران للتخلي عن أي تخصيب للمواد النووية قد يؤدي إلى التسلح النووي، وهذا يتطلب أيضاً إدراج برنامج الصواريخ.. فإذا توفر هذا الاستعداد الجاد، فالنتيجة من جانبنا هي أننا مستعدون لعقد المزيد من المحادثات".