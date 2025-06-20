كايو سيزار يلمح لاقتراب عودته إلى الهلال

كشف البرازيلي كايو سيزار، لاعب الهلال، عن اقتراب عودته للمشاركة مع الفريق، بعد غيابه عن مواجهة ريال مدريد الأخيرة في دور المجموعات لكأس العالم للأندية، بسبب عدم الجاهزية البدنية.

ونشر سيزار رسالة مقتضبة عبر حسابه على "إنستجرام" كتب فيها: "باقي القليل"، في إشارة واضحة إلى اقتراب تعافيه وعودته إلى التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية خلال الفترة الماضية، أبعدته عن المشاركة مع الهلال محليًا وقاريًا، مما أثّر على ظهوره في المباريات الحاسمة.

يذكر أن الهلال كان قد تعادل مع ريال مدريد بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة المقامة في الولايات المتحدة.