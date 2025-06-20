أمين الجامعة العربية يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي

توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، على رأس وفد إلى تركيا في زيارة تستغرق يومين يشارك خلالها في فعاليات الدورة الـ 51 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد غدا بتركيا.

كما يشارك أبو الغيط، في اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعقد على هامش مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، ويلتقي مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وتعقد فعاليات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على مدى يومين، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

ومن المتوقع، طبقا لتصريحات بالخارجية التركية، حضور أكثر من 40 وزير خارجية، من بين 57 دولة بالمنظمة، إضافة لكبار المسئولين وقادة المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.

وسيتسلم فيدان رئاسة الدورة الحالية من الرئيس السابق لمجلس المنظمة، وزير خارجية الكاميرون لوجون مبيلا.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع ويلقي كلمة فيه، فيما تُعقد لاحقا جلسة خاصة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على إيران، إضافة للتطورات الأخرى وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة.