ماكرون: على إيران إبداء الرغبة في العودة للمفاوضات النووية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الهجمات على المدنيين وعلى البنية التحتية المدنية يجب أن تتوقف في الصراع الدائر منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ماكرون أن على طهران أن تبدي الرغبة في العودة لطاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وتابع ماكرون، للصحفيين لدى وصوله لمعرض باريس للطيران: لعدة أيام الآن، عبرت فرنسا بوضوح عن أمر بسيط وهو أنه ليس هناك ما يبرر أبدا الهجمات على البنية التحتية للطاقة والسكان المدنيين، وفقاً لموقع صوت بيروت انترناشيونال.

في حين، حذرت الرئاسة الروسية الولايات المتحدة من استخدام أسلحة نووية تكتيكية في إيران، معتبرة ذلك تطورا كارثيا، وذلك في ظل تلويح واشنطن بالتدخل عسكريا لدعم إسرائيل في مواجهتها الجارية مع إيران.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم الجمعة إن استخدام الولايات المتحدة المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية في إيران سيكون تطورا كارثيا.