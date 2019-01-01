تركيا: تحييد 3 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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حيّد الجيش التركي 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، في غارات جوية نفذتها مقاتلاته على معاقل الحزب شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية في حسابها على موقع "تويتر"، اليوم السبت، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وقال البيان إنه تم شن الغارات على أوكار "بي كيه كيه"في منطقة متينا شمالي العراق.

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد ثلاثة إرهابيين من حزب "بي كيه كيه "، وتدمير مستودعات أسلحة، ومخابئ تابعة له .

وأطلقت القوات التركية في 27 مايو الماضي "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) كمنظمة إرهابية.

وتقوم القوات التركية باستهداف عناصر "بي كيه كيه" داخل البلاد وفي شمال العراق ردا على هجماته داخل تركيا.