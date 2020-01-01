اليابان تطلق مسبار الأمل الإماراتي في رحلة للمريخ

أطلقت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية بنجاح صباح اليوم الاثنين صاروخا يحمل مسبارا للمريخ طورته دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن صاروخ "إتش 2 ايه" الذي يحمل مسبار الأمل انطلق في تمام الساعة 6:58 صباحا (بالتوقيت المحلي لليابان) من مركز تانيجاشيما الفضائي في مقاطعة كاجوشيما، جنوب غرب اليابان.

ومن المتوقع أن يسافر مسبار الأمل الذي طورته الإمارات في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، 5ر493 مليون كيلومتر في رحلة تستغرق سبعة أشهر إلى مدار حول المريخ في عام 2021، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات.

وستكون أول مهمة بين الكواكب لدولة شرق أوسطية.

ويستهدف مسبار الأمل، الذي يبلغ طوله 9ر2 متر وعرضه 8 أمتار، عندما ينشر ألواحه الشمسية بالكامل، استكشاف درجة حرارة ورطوبة الغلاف الجوي للمريخ لدراسة التغيرات على مدى فترة طويلة في مناخ الكوكب الأحمر.

ومن المقرر أن يحلق المسبار على ارتفاع 20000 إلى 40000 كيلومتر فوق سطح المريخ، على أن يتمكن المسبار من إتمام دورة كاملة حول الكوكب كل 55 ساعة.

وكان من المقرر في بادئ الأمر إطلاق المسبار في 14 يوليو الجاري، غير أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تأجيل عملية الإطلاق مرتين.