ناسا تهنىء الإمارات بالإطلاق «الرائع» لمسبار الأمل: نحن في رهبة من السرعة والالتزام

هنأ مدير الوكالة الأمريكية للفضاء (ناسا)، جيمس بريدنستين، الإمارات بنجاحها في إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف المريخ، قائلا إنها كانت عملية "رائعة حقا".

وأضاف بريدنستين، في بيان نشره موقع وكالة ناسا، أن إطلاق المسبار يأتي "تتويجًا للعمل الجاد والتركيز والتفاني الهائل، بالإضافة إلى بداية رحلة الإمارات إلى المريخ بهدف نهائي هو سكن الإنسان على الكوكب الأحمر"، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه "تمت تسمية هذه المهمة (مسبار الأمل) بشكل ملائم، لأنها رمز إلهام للإمارات والمنطقة والعالم".

وتابع مدير وكالة ناسا: "نحن في رهبة من السرعة والالتزام اللذين أظهرتهما الإمارات، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية، في تطوير أول مركبة فضائية"، إضافة إلى تفانيها لتعزيز فهم العالم للمريخ من خلال مشاركة العلم وبيانات مسبار الأمل "التي ستكون مهمة للغاية، حيث تتحرك البشرية أبعد من ذلك في النظام الشمسي".



وأشار بريدنستين إلى سعادته بمشاركة جامعات أمريكية، بما في ذلك جامعات كولورادو وأريزونا وكاليفورنيا، في مساعدة الإمارات في هذه المهمة. وتسهيل التواصل مع المسبار عبر شبكة Deep Space التابعة لوكالة ناسا.

