حرص العاهل الأدرني الملك عبد الله الثاني، على إيقاف موكبه وهو في طريقه نحو البيت الأبيض، لمصافحة ومعايدة أردنيين احتشدوا انتظارًا لزيارته.

وأظهرت لقطات عرضتها فضائية "العربية"، الملك عبد الله وهو ينزل من سيارته، متوجهًا نحو الأردنيين، ويلوح له، ووجه لهم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، فيما ردد المحتشدون هتاف "الله ينصر سيدنا".

وكان العاهل الأردني قد بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن فرص تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، حسبما أعلن البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن زيارة الملك عبد الله إلى واشنطن واجتماعه مع بايدن لإعادة التأكيد على القوة الدائمة للشراكة بين الولايات المتحدة والأردن.

وناقش الملك والرئيس، التحديات الاقتصادية الملحة التي تفاقمت بسبب آثار جائحة كورونا، سواء في الداخل أو في جميع أنحاء العالم، كما ركزا على فوائد الاستثمار في البنية التحتية، وناقشا الخطة الأمريكية للبنية التحتية وكذلك خطط الأردن لمشروع تحلية المياه وإمكانات الأردن لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي أكبر من خلال الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة.