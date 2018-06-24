بوتين: سنقوم بفحص توربين نورد ستريم بعد صيانته في كندا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده ستحتاج إلى تقييم حالة توربين نورد ستريم الواصل من كندا.

ولفت إلى أن اعتماد نورد ستريم على كندا لصيانة التوربينات قد يكون له عواقب سلبية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول: "ربما في مرحلة ما سيقررون وقف كل شيء ومن ثم يتعطل نورد ستريم 1".

وشدد على أن روسيا بحاجة إلى معاهد هندسية خاصة بها، وتطوير خبرة في بناء المعدات الهندسية وصيانتها، لتجنب مثل هذه المواقف.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات الأولية لشركة جازكيد المشغلة لشبكة الغاز في ألمانيا أنه من المنتظر معاودة ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم 1 غدا الخميس، بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية.

وكانت شركة جازبروم الروسية للطاقة أعلنت اليوم أنها لم تتلق بعد المستندات الخاصة بتوربين خط نورد ستريم 1 الذي تمت صيانته في كندا، ومن ثم شككت في سلامة تشغيل الخط.