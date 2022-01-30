أمريكا ومولدوفا تبحثان أمن الطاقة والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا من بين قضايا أخرى

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا، العديد من القضايا المختلفة؛ ومن بينها: استمرار المساعدة الأمريكية لدعم أجندة الإصلاح الديمقراطي في مولدوفا وأمن الطاقة واستجابة تشيسيناو الإنسانية للتدخل العسكري الروسي غير المبرر في أوكرانيا.



وجاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال لقائهما في واشنطن العاصمة، حيث هنأ بلينكن مولدوفا على حصولها على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي والتقدم الذي أحرزته في الإصلاحات المستمرة لتعزيز تكاملها الأوروبي.



كما تطرق الوزيران، بحسب البيان، أيضًا إلى إعلان واشنطن خلال "منصة دعم مولدوفا" التي انعقدت في عاصمة رومانيا، بوخارست، 15 يوليو أن الحكومة الأمريكية تخطط بالتعاون مع الكونجرس لتخصيص 64.5 مليون دولار إضافية، لدعم المرونة الديمقراطية والاقتصادية لمولدوفا على المدى الطويل ولمساعدتها للدفاع عن سيادتها.



جدير بالذكر أنه منذ 24 فبراير الماضي، التزمت الولايات المتحدة بتقديم ما يقرب من 75 مليون دولار من المساعدات الإنسانية وما يقرب من 124 مليون دولار في شكل مساعدات اقتصادية وأمنية لمولدوفا.