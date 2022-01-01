 توفيق عبد الحميد يكذب شائعة تحويل سيارته إلى تاكسي - بوابة الشروق
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توفيق عبد الحميد يكذب شائعة تحويل سيارته إلى تاكسي


نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 8:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 8:06 م

نفى الفنان توفيق عبد الحميد، الشائعة التي ترددت حول تحويله سيارته الخاصة إلى تاكسي ليستطيع الإنفاق على متطلبات المعيشة.

وكتب توفيق عبد الحميد منشورًا، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «من فترة تداولت السوشيال ميديا خبر غير حقيقي إني مش قادر أعيش وحولت سيارتي إلى تاكسي ورغم إني نفيت هذا الخبر لكن فضل يكبر ككرة الثلج».

يشار إلى أن الفنان توفيق عبد الحميد، شارك في الموسم الرمضاني الماضي، ضمن أبطال مسلسل «يوتيرن»، بمشاركة ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، وصفاء الطوخي وغيرهم، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

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