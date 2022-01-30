الرئيس الكوري الجنوبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي تعزيز التعاون بين البلدين

التقى الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة النووية والبنية التحتية والإنشاء.

وذكر مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، أن يون قال إن "السعودية هي أكبر مورد لبلدنا للنفط الخام وشريكتنا في الاقتصاد وأمن الطاقة"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف يون: "بما أن هذا العام يصادف الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية فلنرتقي بالعلاقة إلى مستوى أعلى من خلال توسيع التعاون الموجه نحو المستقبل، في مجالات مثل الطاقة، بما في ذلك المحطة النووية، والبناء والبنية التحتية والثقافة والتبادلات على المستوى البشري".

وقال يون، أيضا إن البلدين بحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والسياحة.

ومن جانبه ذكر الوزير السعودي للرئيس يون، أن الشركات والعمال الكوريين ساعدوا المملكة بشكل كبير على تحسين بنيتها التحتية.

وتسعى السعودية إلى تعميق التعاون مع كوريا من أجل تنفيذ خطط إصلاح رؤية 2030 لبناء محطات طاقة نووية وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.