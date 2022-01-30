الهند تسجل 20 ألفا و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، 20 ألفا و557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و803 آلاف و619 حالة.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و825 حالة.

وأفادت بأن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 145 ألفا و654 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و132 ألفا و140 شخصا، وذلك بعدما تعافى 18 ألفا و517 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.