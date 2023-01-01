قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن «العمل يجري الآن على تأمين محيط السفارة السويدية في بغداد بشكل كامل»، مؤكدًا أن «طاقم السفارة في مأمن».

وحذر خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الخميس، من مخاطر تكرار حرق نسخ من المصحف، داعيًا السلطات السويدية إلى احترام مشاعر المسلمين، وعدم ازدراء أبناء الإسلام وأتباع القرآن الكريم حول العالم.

وأضاف: «لابد من الوقوف وقفة جادة للحد من هذه الأفعال التي تبدو ممنهجة، فلا يمكن أن تكون هناك مرجعيات قانونية أو ثقافية أو سلوكية تتيح لأعمال كهذه أن تتكرر».

ونوه أن «تلك الأعمال تعقد بيئة المشهد العام إنسانيًا حول العالم، وتضع جميع الأطراف أمام مسئوليات حرجة»، مؤكدًا أن «العراق ملتزم بالمواثيق الدولية والاتفاقيات، تحديدًا اتفاقية فيينا».

واقتحم مئات المتظاهرين، صباح اليوم الخميس، مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن المحتجين تجمعوا في بغداد خارج السفارة السويدية، احتجاجًا على حادثة حرق القرآن الكريم الأخيرة في ستوكهولم.

ويأتي الحادث بعد ساعات فقط من موافقة الشرطة السويدية على حدث آخر الخميس، خارج السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث يخطط المنظمون لحرق مصحف آخر والعلم العراقي.

ويشار إلى أنه في 28 يونيو، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، أقيم احتجاج خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.

وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم المظاهرة، وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، إن «الموافقة كانت مشروعة ولكنها غير مناسبة».