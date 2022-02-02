العراق يقرر حظر عمل الشركات السويدية في البلاد

أعلن متحدث عراقي اليوم الخميس، عن حظر عمل الشركات السويدية في مجال الاتصالات على خلفية القيام بحرق نسخة من القرآن الكريم وعلم العراق في ستوكهولم.



وقال عمر عبد الرزاق، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات العراقية في بيان صحفي: "إن وزارة الاتصالات قررت حظر تعامل الوزارة وتشميلاتها مع الشركات السويدية كافة".



وكانت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية قد قررت تعليق عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات داخل الأراضي العراقية".



وكان العراق قد قرر اليوم، سحب القائم بالأعمال العراقي في السويد ومغادرة السفيرة السويدية في بغداد الأراضي العراقية.



وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان صحفي: "إن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة العراق في ستوكهولم كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية".



وأضاف أن هذا القرار جاء "رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم، والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".



وكان ناقمون من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد أضرموا النيران في مبنى سفارة مملكة السويد في بغداد على خلفية تكرار عملية حرق نسخة من القرآن الكريم للمرة الثانية في غضون أيام في ستوكهولم إضافة إلى حرق علم العراق.